روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيّرات أوكرانية استهدف أراضيها الغربية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في أربعة بيانات متتالية نشرتها على تطبيق تلغرام إنّ قوّاتها أسقطت بين الساعة العاشرة من ليل الأربعاء والساعة 00,45 من فجر اليوم ستّ طائرات مسيّرة كانت تحلّق فوق منطقة بريانسك.

بدوره قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز على التطبيق نفسه إن المسيّرات الستّ أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي كاراتشيفسكي وهي منطقة تقع قريباً جداً من مدينة بريانسك.

وأكّد الحاكم أنّ الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

وقبل ذلك بقليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوّاتها أسقطت في الساعة 21,30 مساء طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إنّ الطائرة المسيّرة أُسقطت أثناء تحليقها فوق قرية توليانكا التي تبعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.