سكاي نيوز: هزة أرضية يشعر بها سكان إقليم تارودانت في المغرب والأهالي يخرجون للشوارع

أعلنت وزيرة نمساوية سابقة اشتهرت عام 2018 حين رقصت الفالس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّها غادرت لبنان للإقامة بصورة دائمة في روسيا، مؤكّدة أنّها سافرت على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها من قاعدة حميميم في سوريا، مصطحبة معها حصانيها، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.