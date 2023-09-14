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عربي و دولي

بالفيديو - العاصفة "دانيال" تصل الى فلسطين وغرق منازل في قطاع غزة

2023-09-14 | 03:10
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بالفيديو - العاصفة &quot;دانيال&quot; تصل الى فلسطين وغرق منازل في قطاع غزة
بالفيديو - العاصفة "دانيال" تصل الى فلسطين وغرق منازل في قطاع غزة

​وصلت العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا الأحد فلسطين المحتلة فجر امس حيث غمرت المياه منازل مواطنين في قطاع غزة جراء الأمطار الهائلة التي هطلت لساعات عدة متواصلة ​.

وفقدت العاصفة الكثير من قوتها خلال مسارها إلى مصر ووصلت فلسطين على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وقد نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تضرر بعض المنازل جراء غرقها بمياه الأمطار .

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا الأحد، وصلت إلى فلسطين فجر امس  على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضاف أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها خلال مسارها إلى مصر ووصلت فلسطين على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الجوي ترافقت مع هطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بنحو 4-6 درجات.

 
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بالفيديو - العاصفة "دانيال" تصل الى فلسطين وغرق منازل في قطاع غزة

عربي و دولي

غزة

دانيال

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غادرت لبنان للإقامة بشكل دائم في روسيا... وزيرة نمساوية سابقة تسافر من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية
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غادرت لبنان للإقامة بشكل دائم في روسيا... وزيرة نمساوية سابقة تسافر من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية

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غادرت لبنان للإقامة بشكل دائم في روسيا... وزيرة نمساوية سابقة تسافر من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية

أعلنت وزيرة نمساوية سابقة اشتهرت عام 2018 حين رقصت الفالس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّها غادرت لبنان للإقامة بصورة دائمة في روسيا، مؤكّدة أنّها سافرت على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها من قاعدة حميميم في سوريا، مصطحبة معها حصانيها، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.

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