بالفيديو - العاصفة "دانيال" تصل الى فلسطين وغرق منازل في قطاع غزة

وفقدت العاصفة الكثير من قوتها خلال مسارها إلى مصر ووصلت فلسطين على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وقد نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تضرر بعض المنازل جراء غرقها بمياه الأمطار .

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا الأحد، وصلت إلى فلسطين فجر امس على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضاف أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها خلال مسارها إلى مصر ووصلت فلسطين على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الجوي ترافقت مع هطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بنحو 4-6 درجات.