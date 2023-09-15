السعودية وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات





أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، نقلته "واس"، أنه "امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في آذار 2021 ، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 نيسان 2023 ، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات."