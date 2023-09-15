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عربي و دولي

ماكرون : السفير الفرنسي محتجز في النيجر

2023-09-15 | 13:15
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ماكرون : السفير الفرنسي محتجز في النيجر
ماكرون : السفير الفرنسي محتجز في النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السفير الفرنسي لدى النيجر محتجز لدى العسكريين الذين يحكمون البلد، من الانقلاب أواخر يوليو الماضي، مشيرا الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وكان العسكريون في النيجر، أمروا السفير الفرنسي بمغادرة البلد نهاية أغسطس الماضي، بعدما رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله.

ومنذ ذلك الوقت، تستمر فرنسا في معارضة هذه المغادرة، معتبرة أن هذه الحكومة في النيجر لا تتمتع بالشرعية للتقدم بمثل هذا الطلب.

في حين قال ماكرون عبر تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

كما أضاف أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية".

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