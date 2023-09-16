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عربي و دولي

"الاخبار": بشار الأسد إلى الصين قريباً

2023-09-16 | 01:13
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&quot;الاخبار&quot;: بشار الأسد إلى الصين قريباً
"الاخبار": بشار الأسد إلى الصين قريباً

بعد أيام على إعلان قمّة العشرين المنعقدة في نيودلهي عن الممرّ الاقتصادي من الهند إلى أوروبا، والذي يمرّ عبر الخليج وميناء حيفا في فلسطين المحتلّة ثم اليونان إلى ألمانيا، علمت صحيفة "الاخبار" أن الرئيس السوري بشّار الأسد، قد يرأس الوفد الرسمي السوري الذي يستعدّ لزيارة بكين في الأسابيع المقبلة.

وأكّدت مصادر دبلوماسية شرقيّة للصحيفة أن وفداً سورياً رفيع المستوى، من المرجّح أن يزور العاصمة الصينية قريباً لعقد اجتماعات على مستويات عالية مع المسؤولين الصينيين لتداول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الصيني في مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها الاقتصادية. وقال مسؤولون في سوريا إن الزيارة ستكون "مهمة جداً"، وإن الأسد سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في احتفال رسمي.

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