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وزير الدفاع الروسي يستقبل كيم جونغ-أون في فلاديفوستوك

2023-09-16 | 02:24
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وزير الدفاع الروسي يستقبل كيم جونغ-أون في فلاديفوستوك
وزير الدفاع الروسي يستقبل كيم جونغ-أون في فلاديفوستوك

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس".

وقالت الوكالة إنّ كيم الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19 وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتياً من كومسومولسك-نا- أموري حيث زار الجمعة مصانع طيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأربعاء أن كيم جونغ-أون سيحضر في فلاديفوستوك "عرضا" لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وسيزور كيم في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في أقاصي روسيا قرب الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، "جامعة الشرق الأقصى الفدرالية وبعض منشآت جامعة العلوم الروسية من بينها مختبرات تعمل على علم الاحياء البحري" على ما قال بوتين للتلفزيون الروسي.

وكان التقى الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي الأربعاء الماضي في فوستوتشني على بعد ثمانية آلآف كيلومتر شرق موسكو.

ووجه كيم دعوة لبوتين لزيارة كوريا الشمالية لكن لم يُوقع أي اتفاق بين البلدين على ما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

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وزير الدفاع الروسي

شويغو

كيم جونغ-أون

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