واشنطن ترحب بدعوة السعودية الحوثيين إلى حوار في الرياض: خطوة مهمة نحو السلام

​أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو امس أنّ الولايات المتّحدة مارست عليه ضغوطاً لكي يتدخّل في عملية إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران الماضي وفاز فيها بولاية جديدة، في اتّهام يتعارض مع ما خلص إليه المراقبون الدوليون.