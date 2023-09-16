واشنطن ترحب بدعوة السعودية الحوثيين إلى حوار في الرياض: خطوة مهمة نحو السلام
رحبت وزارة الخارجية الأميركية بدعوة السعودية لوفد من جماعة الحوثيين لإجراء محادثات في الرياض، واصفة ذلك بأنه "خطوة مهمة نحو السلام"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز ".
وقالت :"هذه الخطوة المهمة نحو السلام توسع نطاق سلسلة من التبادلات بين السعودية والحوثيين".
وأضافت :"تأتي المحادثات في الرياض في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أميركيون كبار للسعودية وعُمان والإمارات في الأسبوع الماضي للتشاور مع شركائنا في المنطقة والأطراف اليمنية بخصوص مسار عملي نحو السلام".