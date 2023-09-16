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عربي و دولي

بالفيديو - مواطن ليبي: عائلات وأسر كاملة فُقدت بسبب الإعصار الذي ضرب درنة

2023-09-16 | 07:40
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بالفيديو - مواطن ليبي: عائلات وأسر كاملة فُقدت بسبب الإعصار الذي ضرب درنة
بالفيديو - مواطن ليبي: عائلات وأسر كاملة فُقدت بسبب الإعصار الذي ضرب درنة

بالفيديو - مواطن ليبي: عائلات وأسر كاملة فُقدت بسبب الإعصار الذي ضرب مدينة درنة

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بالفيديو - مواطن ليبي: عائلات وأسر كاملة فُقدت بسبب الإعصار الذي ضرب درنة

عربي و دولي

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الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية
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الولايات المتحدة الأميركية تدعو إيران إلى التعاون الكامل بشأن التحقيق في وفاة مهسا أميني
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09:00

الولايات المتحدة الأميركية تدعو إيران إلى التعاون الكامل بشأن التحقيق في وفاة مهسا أميني

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد أنه في سبتمبر الماضي، أنهى النظام الإيراني حياة مهسا أميني بشكل مأساوي، لكن شجاعتها ألهمت حركة صمدت في وجه الوحشية المستمرة. إن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ثابت لن يتزعزع.

09:00

الولايات المتحدة الأميركية تدعو إيران إلى التعاون الكامل بشأن التحقيق في وفاة مهسا أميني

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد أنه في سبتمبر الماضي، أنهى النظام الإيراني حياة مهسا أميني بشكل مأساوي، لكن شجاعتها ألهمت حركة صمدت في وجه الوحشية المستمرة. إن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ثابت لن يتزعزع.

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