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عربي و دولي

الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية

2023-09-16 | 08:33
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الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية
الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية

اكد الجيش الروسي السبت أن قواته ما زالت في بلدة أندرييفكا الأوكرانية، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، بعدما اعلنت هيئة الأركان الاوكرانية إخراجها منها الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية "في قطاع دونتيسك، (...) واصل العدو تنفيذ عمليات هجومية (...) محاولا من دون جدوى إخراج القوات الروسية من بلدتي كليشتشييفكا وأندرييفكا".

وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد حوالى عشرة كيلومترات جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.

ومعركة باخموت هي الأطول والأكثر حصدا للأرواح منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022. وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في أيار/مايو بعدما تعرضت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.

ويشن الجيش الأوكراني منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لكنه يواجه خطوطا دفاعية قوية. 
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