منظمة الصحة العالمية: لا يزال أكثر من 9 آلاف مفقود في مدينة درنة الليبية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تفكر في إنهاء مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أعلن رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخيرين، مشيرا إلى أنها كانت على مسافة 120 مترا عن الشاطئ، وفق وكالة "روسيا اليوم".
قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد أنه في سبتمبر الماضي، أنهى النظام الإيراني حياة مهسا أميني بشكل مأساوي، لكن شجاعتها ألهمت حركة صمدت في وجه الوحشية المستمرة. إن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ثابت لن يتزعزع.