منظمة الصحة العالمية: لا يزال أكثر من 9 آلاف مفقود في مدينة درنة الليبية

أعلن رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخيرين، مشيرا إلى أنها كانت على مسافة 120 مترا عن الشاطئ، وفق وكالة "روسيا اليوم".