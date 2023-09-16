الولايات المتحدة الأميركية تدعو إيران إلى التعاون الكامل بشأن التحقيق في وفاة مهسا أميني

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد أنه في سبتمبر الماضي، أنهى النظام الإيراني حياة مهسا أميني بشكل مأساوي، لكن شجاعتها ألهمت حركة صمدت في وجه الوحشية المستمرة. إن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ثابت لن يتزعزع.