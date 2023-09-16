انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين في ليبيا

أعلن رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخيرين، مشيرا إلى أنها كانت على مسافة 120 مترا عن الشاطئ، وفق وكالة "روسيا اليوم".