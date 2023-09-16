الحكومة المغربية: زيارة ماكرون إلى البلاد ليست مدرجة في جدول الأعمال
نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية المغربية اليوم، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة" وذلك بعد أن أعلنت عنها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي غير مبرمجة، بعد أن صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا مساء يوم الجمعة لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون "تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية".
واستغرب المصدر الحكومي المغربي "لكون السيدة كولونا، اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".