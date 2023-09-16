الحكومة المغربية: زيارة ماكرون إلى البلاد ليست مدرجة في جدول الأعمال

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية المغربية اليوم، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة" وذلك بعد أن أعلنت عنها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.