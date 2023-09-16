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عربي و دولي

وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار إيران استبعاد مفتشين لها من العمل وطهران تؤكد: الضغوط السياسية ستؤدي إلى نتائج عكسية

2023-09-16 | 13:13
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وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار إيران استبعاد مفتشين لها من العمل وطهران تؤكد: الضغوط السياسية ستؤدي إلى نتائج عكسية
وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار إيران استبعاد مفتشين لها من العمل وطهران تؤكد: الضغوط السياسية ستؤدي إلى نتائج عكسية

نددت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، بقرار إيران استبعاد مفتشين تابعين لها من العمل في البلاد.

ووصفت وكالة الطاقة الإجراء الإيراني باستعباد نحو ثلثي مفتشها من البلاد بغير "المناسب وغير المسبوق، واعتبرته يعوق قدرتها الإشرافية على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة في بيان: "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".

 وفي طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على أن الضغوط السياسية ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستؤدي الى نتيجة عكسية، قائلا: "إنه لمدعاة للأسف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا تسعى من خلال العسكرة السياسية في اجتماع مجلس الحكام تحت غطاء "الدفاع عن وكالة الطاقة الذرية الدولية واتفاق الضمانات، لكن بهدف قلب حقائق التعاون الصادق بين إيران والوكالة الدولية".

وأكد التزام بلاده "مبدأ التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات"، مبينا أن البيان المشترك والصادر في اذار 2023 يشكل الإطار لتعجيل وتيرة حل ما يسمى بالقضايا العالقة حول اتفاق الضمانات، ومشددا على "ضرورة رفع هذه الأمور التي تقف وراءها أجندات سياسية، لأنها تعوق مسار التعاون بين الجانبين"، وفق "سكاي نيوز عربية ".
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عربي و دولي

وكالة الطاقة الذرية

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