ولي العهد السعودي غادر سلطنة عمان
ذكرت وكالة "واس" أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غادر مساء اليوم، سلطنة عمان، عقب "زيارة خاصة" استغرقت 6 أيام، التقى خلالها بسلطان عمان، هيثم بن طاررق . بحسب "روسيا اليوم".
من جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، عبر حسابه في منصة X: "سمو ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".
وأرفق بدر العساكر بمنشوره صورة لولي العهد السعودي وهو يلوح من داخل السيارة التي يستقلها خلال مغادرته سلطان عمان وبجانبه عدد من المسؤولين العمانيين.