ولي العهد السعودي غادر سلطنة عمان

ذكرت وكالة "واس" أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غادر مساء اليوم، سلطنة عمان، عقب "زيارة خاصة" استغرقت 6 أيام، التقى خلالها بسلطان عمان، هيثم بن طاررق . بحسب "روسيا اليوم".

