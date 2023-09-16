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عربي و دولي

تحطم طائرة عسكرية استعراضية في إيطاليا يودي بحياة طفلة

2023-09-16 | 15:37
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تحطم طائرة عسكرية استعراضية في إيطاليا يودي بحياة طفلة
تحطم طائرة عسكرية استعراضية في إيطاليا يودي بحياة طفلة

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن طفلة تبلغ خمس سنوات توفيت اليوم السبت جراء تحطم طائرة عسكرية تابعة لفرقة للاستعراض الجوي خلال تدريب بالقرب من تورينو في شمال إيطاليا.

وأفادت الوزارة في بيان أن "الفرقة كانت قد أقلعت للتو (...) عندما هوت الطائرة التي يقودها الميجور أوسكار ديل دو لأسباب غير معروفة حتى الآن، وتحطمت".

وأضافت "تمكن الطيار من القفز قبل الاصطدام مباشرة. ولا يمكن في الوقت الحالي تأكيد أسباب الحادث. وإحدى الفرضيات التي أُخذت في الاعتبار نظراً إلى ظروف الحادث، هي الاصطدام بطائر خلال مراحل الإقلاع الأولى".

وأوضح البيان أن "الحريق الذي وقع إثر اصطدام الطائرة بالأرض، لامس للأسف سيارة مارة (...) على متنها أربعة أشخاص، ما أدى إلى وفاة طفلة صغيرة وإصابة الركاب الثلاثة الآخرين". 

وجاءت الفتاة الصغيرة مع والديها لمشاهدة الطائرات التابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال تدريب على استعراضات جوية تحضيراً لعرض مقرر غداً الأحد، تمّ إلغاؤه بعد الحادث. 

وأصيب شقيق الطفلة البالغ تسع سنوات بجروح خطيرة، كما أصيب والداها والطيار، لكن أيا منهم ليس في حالة حرجة، بحسب تقارير إعلامية.
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تحطم طائرة عسكرية استعراضية في إيطاليا يودي بحياة طفلة

عربي و دولي

ايطاليا

وزارة الدفاع الايطالية

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