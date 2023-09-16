الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بدء وصول المساعدات إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات

2023-09-16 | 15:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بدء وصول المساعدات إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات
بدء وصول المساعدات إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات

بدأت المساعدات الدولية تصل اليوم إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة.

وحطت في مطار بنينا في بنغازي، كبرى مدن شرق ليبيا، السبت طائرتان واحدة إماراتية والأخرى إيرانية، أفرغتا أطنانا من المساعدات تم تحميلها في شاحنات لنقلها إلى المنطقة المنكوبة الواقعة على مسافة 300 كلم إلى الشرق، على ما أفادت صحافية في فرانس برس.

كما وصلت أطنان من المساعدات بينها معدات طبية من السعودية والكويت إلى شرق ليبيا.

وأعلنت سفارة إيطاليا وصول سفينة قبالة سواحل درنة تنقل بصورة خاصة خيما وأغطية ومروحيتين للبحث والإنقاذ وجرافات.

كذلك حطت في شرق ليبيا طائرتان فرنسيتان "لنشر مستشفى ميداني" في درنة، على ما أفاد سفير فرنسا في ليبيا مصطفى مهراج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية وصول طائرة إلى بنغازي تحمل "29 طنا من الإمدادات الطبية" من مركزها اللوجستي العالمي في دبي، "تكفي لمساعدة حوالى 250 ألف شخص".
مقالات ذات صلة
بدء وصول المساعدات إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات

عربي و دولي

ليبيا

درنة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رويترز عن جماعة حقوقية ومصدر: قوات الأمن الإيرانية تعتقل والد مهسا أميني في الذكرى الأولى لوفاتها
واشنطن ترحب بدعوة السعودية الحوثيين إلى حوار في الرياض: خطوة مهمة نحو السلام

اقرأ ايضا في عربي و دولي

اصطدام سفينة شحن قادمة من روسيا بسفينة حاويات قرب إسطنبول
07:36

اصطدام سفينة شحن قادمة من روسيا بسفينة حاويات قرب إسطنبول

أعلنت الدائرة العامة لحرس الحدود التركي أن سفينة شحن قادمة من روسيا اصطدمت بسفينة حاويات قبالة سواحل إسطنبول، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

07:36

اصطدام سفينة شحن قادمة من روسيا بسفينة حاويات قرب إسطنبول

أعلنت الدائرة العامة لحرس الحدود التركي أن سفينة شحن قادمة من روسيا اصطدمت بسفينة حاويات قبالة سواحل إسطنبول، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا
05:42

زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت 6 أيام.

05:42

زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت 6 أيام.

بالفيديو - إعصار كندا يتسبب بإنقطاع الكهرباء عن 130 الف شخص
Play
02:37

بالفيديو - إعصار كندا يتسبب بإنقطاع الكهرباء عن 130 الف شخص

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.

02:37

بالفيديو - إعصار كندا يتسبب بإنقطاع الكهرباء عن 130 الف شخص

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023