الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

فيديو يوّثق لحظات الإعتداء على سائح كويتي في تركيا

2023-09-17 | 02:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو يوّثق لحظات الإعتداء على سائح كويتي في تركيا
فيديو يوّثق لحظات الإعتداء على سائح كويتي في تركيا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يوثق ما وصفه نشطاء بـ”الاعتداء على كويتي” في مدينة طرابزون التركية، بينما أعلن مكتب حاكم المدينة “توقيف المتهم”.

ونشر حساب “المجلس” الذي ينشر الأخبار المحلية في الكويت عبر منصة “أكس”، مقطع فيديو يظهر خلاله الكويتي وهو يتعرض للضرب قبل أن يسقط على الأرض فاقدا الوعي وسط صرخات عالية.

في حين أشارحساب “شؤون تركية” على منصة “أكس”، إن السائح الكويتي تعرض لإصابة بليغه في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

كما أصدر مكتب حاكم طرابزون بيانا حول تفاصيل الواقعة، معلنا عن “توقيف المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي”، وفق ما نشره موقع “تركي بوست”.

وقال البيان إنه “في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاول الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من

السياح”.

وتدخل “شخصا تركيا” في الحادث، بعد “سوء فهمه” للوضع على أن “السياح يقاومون رجال الشرطة”، حسبما ذكر البيان.

وبالتالي ضرب أحد الشخص التركي أحد السياح، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، وفق نص البيان.

كما أشار البيان إلى أنه “تتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ”.

ويتلقى السائح العلاج في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته، حسبما ذكر البيان.

في حين يذكر ان وزارة خارجية الكويت أو السفارة الكويتية في تركيا لم تعلق على الواقعة حتى الأن.    

مقالات ذات صلة
فيديو يوّثق لحظات الإعتداء على سائح كويتي في تركيا

عربي و دولي

تركيا

الكويت

الشرطة التركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اللبنانيّ حسام بو مرعي وزيراً للصحة في لاتفيا
حصيلة مخيفة لضحايا فيضانات ليبيا... 21 الف قتيل ومفقود حتى الأن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

اصطدام سفينة شحن قادمة من روسيا بسفينة حاويات قرب إسطنبول
07:36

اصطدام سفينة شحن قادمة من روسيا بسفينة حاويات قرب إسطنبول

أعلنت الدائرة العامة لحرس الحدود التركي أن سفينة شحن قادمة من روسيا اصطدمت بسفينة حاويات قبالة سواحل إسطنبول، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

07:36

اصطدام سفينة شحن قادمة من روسيا بسفينة حاويات قرب إسطنبول

أعلنت الدائرة العامة لحرس الحدود التركي أن سفينة شحن قادمة من روسيا اصطدمت بسفينة حاويات قبالة سواحل إسطنبول، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا
05:42

زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت 6 أيام.

05:42

زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت 6 أيام.

بالفيديو - إعصار كندا يتسبب بإنقطاع الكهرباء عن 130 الف شخص
Play
02:37

بالفيديو - إعصار كندا يتسبب بإنقطاع الكهرباء عن 130 الف شخص

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.

02:37

بالفيديو - إعصار كندا يتسبب بإنقطاع الكهرباء عن 130 الف شخص

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023