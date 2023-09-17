فيديو يوّثق لحظات الإعتداء على سائح كويتي في تركيا

ونشر حساب “المجلس” الذي ينشر الأخبار المحلية في الكويت عبر منصة “أكس”، مقطع فيديو يظهر خلاله الكويتي وهو يتعرض للضرب قبل أن يسقط على الأرض فاقدا الوعي وسط صرخات عالية.

فيديو / صراخ أسرة كويتية بعد الاعتداء على مواطن كويتي في طرابزون. pic.twitter.com/wGNKz3oCpD — المجلس (@Almajlliss) September 16, 2023

في حين أشارحساب “شؤون تركية” على منصة “أكس”، إن السائح الكويتي تعرض لإصابة بليغه في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

كما أصدر مكتب حاكم طرابزون بيانا حول تفاصيل الواقعة، معلنا عن “توقيف المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي”، وفق ما نشره موقع “تركي بوست”.

وقال البيان إنه “في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاول الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من

السياح”.

وتدخل “شخصا تركيا” في الحادث، بعد “سوء فهمه” للوضع على أن “السياح يقاومون رجال الشرطة”، حسبما ذكر البيان.

وبالتالي ضرب أحد الشخص التركي أحد السياح، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، وفق نص البيان.

كما أشار البيان إلى أنه “تتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ”.

ويتلقى السائح العلاج في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته، حسبما ذكر البيان.

في حين يذكر ان وزارة خارجية الكويت أو السفارة الكويتية في تركيا لم تعلق على الواقعة حتى الأن.