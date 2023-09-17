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عربي و دولي

زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا

2023-09-17 | 05:42
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زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا
زعيم كوريا الشمالية اختتم زيارته لروسيا

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت 6 أيام.

وكان بين مودعي كيم، السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو.

وزار كيم خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.
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