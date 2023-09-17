الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة الضحايا التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة

نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي اليوم الأحد أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت نقلا عن الجمعية.