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عربي و دولي

الصحة العالمية تضغط على بكين لمعرفة أصل فيروس كورونا

2023-09-17 | 09:57
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الصحة العالمية تضغط على بكين لمعرفة أصل فيروس كورونا
الصحة العالمية تضغط على بكين لمعرفة أصل فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حث الصين على تقديم مزيد من المعلومات بخصوص أصول فيروس "كوفيد-19"، موضحا "استعداد المنظمة لإرسال فريق ثان إلى بكين للتحقيق في الأمر".

واوضح تيدروس للصحيفة "نضغط على الصين لمنحنا وصولا كاملا، ونطلب من الدول إثارة الأمر في اجتماعاتهما الثنائية، لحث بكين على التعاون".

وتأتي تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية، وشركات الأدوية حول العالم، لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

ويضغط غيبريسوس منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها بشأن أصول فيروس كوفيد-19، قائلا إن جميع الافتراضات تبقى قائمة، إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة.
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عربي و دولي

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

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