أمير قطر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي
أمير قطر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي
شدد امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في كلمته امام الدورة ال78 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على " ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية".