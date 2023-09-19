الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

شهيدان و 20 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

2023-09-19 | 14:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شهيدان و 20 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
شهيدان و 20 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيدين و20 إصابة على الأقل، وصلوا مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، في جنين.
وفي السياق اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الى ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.
بدورها نقلت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية عن مصادر محلية، إن مقاومين في مخيم جنين اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط المخيم، واشتبكوا معها، وعلى إثره دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.
وأشارت المصادر، إلى أن طائرات مروحية للاحتلال إسرائيلية تحلق في أجواء جنين تزامنًا مع اقتحام قوة خاصة للاحتلال وتعزيزات عسكرية إضافية.
مقالات ذات صلة
شهيدان و 20 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

عربي و دولي

الاحتلال الاسرائيلي

جنين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعرض عاصمة قره باغ ومدن أخرى لـ"قصف كثيف"
هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف الأوكرانية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا
02:45

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.

02:45

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.

توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي
02:19

توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي

أوقف عناصر الأمن مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

02:19

توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي

أوقف عناصر الأمن مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن
01:42

الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أوردته "واس"، "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 14 إلى 18 أيلول، التي جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كل الأطراف اليمنية".

01:42

الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أوردته "واس"، "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 14 إلى 18 أيلول، التي جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كل الأطراف اليمنية".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023