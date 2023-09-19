شهيدان و 20 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيدين و20 إصابة على الأقل، وصلوا مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، في جنين.
وفي السياق اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الى ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.
بدورها نقلت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية عن مصادر محلية، إن مقاومين في مخيم جنين اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط المخيم، واشتبكوا معها، وعلى إثره دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.
وأشارت المصادر، إلى أن طائرات مروحية للاحتلال إسرائيلية تحلق في أجواء جنين تزامنًا مع اقتحام قوة خاصة للاحتلال وتعزيزات عسكرية إضافية.