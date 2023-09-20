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عربي و دولي

الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

2023-09-20 | 01:42
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الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن
الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أوردته "واس"، "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 14 إلى 18 أيلول، التي جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كل الأطراف اليمنية".

كما أشادت الوزارة "بمضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بوفد صنعاء الذي زار المملكة، والتي جرى فيها التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس الى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية."
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عبداللهيان التقى نظيره الأرميني: نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان ولكن يجب حل الخلافات عبر الحوار
04:56

عبداللهيان التقى نظيره الأرميني: نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان ولكن يجب حل الخلافات عبر الحوار

صرّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عداللهيان، خلال لقائه نظيره الأرميني آرارات ميرزويان في نيويورك، "أننا نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان، ولكن يجب حل الخلافات عبر القنوات السياسية والحوار"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

04:56

عبداللهيان التقى نظيره الأرميني: نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان ولكن يجب حل الخلافات عبر الحوار

صرّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عداللهيان، خلال لقائه نظيره الأرميني آرارات ميرزويان في نيويورك، "أننا نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان، ولكن يجب حل الخلافات عبر القنوات السياسية والحوار"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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