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عربي و دولي

توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي

2023-09-20 | 02:19
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توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي
توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي

أوقف عناصر الأمن مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل مغادرة وفد العدو الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الاسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن".

وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.
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عبداللهيان التقى نظيره الأرميني: نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان ولكن يجب حل الخلافات عبر الحوار
04:56

عبداللهيان التقى نظيره الأرميني: نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان ولكن يجب حل الخلافات عبر الحوار

صرّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عداللهيان، خلال لقائه نظيره الأرميني آرارات ميرزويان في نيويورك، "أننا نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان، ولكن يجب حل الخلافات عبر القنوات السياسية والحوار"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

04:56

عبداللهيان التقى نظيره الأرميني: نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان ولكن يجب حل الخلافات عبر الحوار

صرّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عداللهيان، خلال لقائه نظيره الأرميني آرارات ميرزويان في نيويورك، "أننا نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان، ولكن يجب حل الخلافات عبر القنوات السياسية والحوار"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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