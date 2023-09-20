توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي
أوقف عناصر الأمن مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل مغادرة وفد العدو الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الاسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن".
وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.