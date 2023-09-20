توقيف مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي

أوقف عناصر الأمن مندوب الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.