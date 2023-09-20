اندلاع حريق في خزان للوقود جنوب روسيا

أعلن حاكم إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا فينيامين كوندراتيف اندلاع حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة آدلر التابعة لمدينة سوتشي السياحية، دون وقوع إصابات، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال عبر قناته على تلغرام: "اندلع حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر التابعة لمدينة سوتشي في ساعات الصباح الباكر ومساحة الحريق تبلغ 96 مترا مربعا".



أضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات ولا تهديد بانتشار الحريق ويتم التحقيق في أسباب الحادث".



وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية أن "سكان منطقة آدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياتسيون".



بدورها، أعلنت الخدمة الصحفية لمطار المدينة لوكالة "سبوتنيك" أن المطار لم يتوقف عن العمل وما زال يعمل بشكل طبيعي.