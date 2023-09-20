أوكرانيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة روسية ليلاً



أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلا فيما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن روسيا شنت ليل الثلاثاء الأربعاء "هجوما على أوكرانيا بـ24 مسيرة انتحارية من طراز شاهد-136/131، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها".



ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق البيان، الذي اوردته"فرانس برس".





وفي منطقة بولتافا (وسط) تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، بحسب الحاكم الإقليمي دميترو لونيك.



وقال أن "أضرارًا لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة" دون تسجيل إصابات بشرية.