عبداللهيان التقى نظيره الأرميني: نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان ولكن يجب حل الخلافات عبر الحوار

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع العمليات العسكرية الأخيرة في منطقة قره باغ.يُذكر أن أذربيجان أعلنت يوم الثلاثاء انطلاق عملية عسكرية "لمحاربة الإرهاب" في منطقة قره باغ التي تسيطر عليها قوات أرمنيّة تابعة لجمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليًا.