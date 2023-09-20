وكالة الأنباء الأرمينية: سلطات قره باغ وافقت على وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية

أصابت فاجعة جديدة اللبناني في بلاد الاغتراب حيث تعرض ابن بلدة عبا الجنوبية حسن محمود سلامي الى جريمة قتل في ولاية متشيغن الاميركية.
صرّح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عداللهيان، خلال لقائه نظيره الأرميني آرارات ميرزويان في نيويورك، "أننا نعتبر قره باغ جزءًا من أذربيجان، ولكن يجب حل الخلافات عبر القنوات السياسية والحوار"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلا فيما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي.