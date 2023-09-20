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عربي و دولي

وكالة الأنباء الأرمينية: سلطات قره باغ وافقت على وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية

2023-09-20 | 05:22
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وكالة الأنباء الأرمينية: سلطات قره باغ وافقت على وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية
وكالة الأنباء الأرمينية: سلطات قره باغ وافقت على وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية
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وكالة الأنباء الأرمينية: سلطات قره باغ وافقت على وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية

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قتله بـ 3 رصاصات وفر... شاب لبناني يفارق الحياة في ميشيغن!
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