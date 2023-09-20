200 قتيل و400 جريح على الأقل جراء المواجهات في قره باغ

أعلن الإنفصاليون الأرمن سقوط 200 قتيل و400 جريح على الأقل جراء المواجهات في قره باغ.

من جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن قوات حفظ السلام التابعة لموسكو ستكون الوسيط في المباحثات المقررة الخميس بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.



وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي أن "هذه المفاوضات ستجرى بوساطة من قيادة الكتبية الروسية لحفظ السلام" المنتشرة في الإقليم. وتأتي المباحثات بعد عملية عسكرية شنّتها قوات باكو الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.