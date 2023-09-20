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عربي و دولي

محمد بن سلمان: نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية

2023-09-20 | 15:32
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محمد بن سلمان: نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية
محمد بن سلمان: نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية ستبث في وقت لاحق الليلة، أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

وتابع ولي العهد السعودي قائلاً في هذا الشأن "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".

وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

في شأن آخر، قال ولي العهد السعودي إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.

كذلك أوضح أن القضية الفلسطينية مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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عربي و دولي

محمد بن سلمان

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