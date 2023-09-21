في أوّل زيارة رسمية له الى بكين منذ 2004.. الأسد يصل الى الصين

​وصل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الى الصين بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينية، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد في غضون عشرين عاما تقريبا.