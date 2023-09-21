هجوم أوكراني على مطار عسكري بالقرم "يلحق أضرارا جسيمة"

وقال الجهاز الاعلامي في الجيش عبر تلغرام، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما مشتركا على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة موقتا للاحتلال".

كما اورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني "اس بي يو" الذي شاركت قواته في الهجوم أن اثنتي عشرة طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بانتسير كانت في المطار لحظة الهجوم.

في حين كشف المصدر أن المطار يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات "ألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين".