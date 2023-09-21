البنتاغون: دبابات أبرامز الأميركية ستصل إلى أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة

أكد الجيش الأوكراني، استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود والتي تعهدت كييف باستعادتها وفقاً لما نقل موقع سكاي نيوز عربية .
انتهت أول جولة محادثات بين أذربيجان وأرمن ناغورني قره باغ بشأن دمج الإقليم الانفصالي، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن الإعلام الأذري الرسمي من دون الكشف عن تفاصيل.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الى الصين بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينية، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد في غضون عشرين عاما تقريبا.