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عربي و دولي

البنتاغون: دبابات أبرامز الأميركية ستصل إلى أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة

2023-09-21 | 13:57
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البنتاغون: دبابات أبرامز الأميركية ستصل إلى أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة
البنتاغون: دبابات أبرامز الأميركية ستصل إلى أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة
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البنتاغون: دبابات أبرامز الأميركية ستصل إلى أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة

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انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين أذربيجان وأرمن ناغورني قره باغ
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