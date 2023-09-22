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ترودو يدعو الهند إلى التعاون في التحقيق حول مقتل زعيم للسيخ في كندا

2023-09-22 | 02:25
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ترودو يدعو الهند إلى التعاون في التحقيق حول مقتل زعيم للسيخ في كندا
ترودو يدعو الهند إلى التعاون في التحقيق حول مقتل زعيم للسيخ في كندا

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو امس السلطات الهندية إلى التعاون في التحقيق المتعلق بمقتل زعيم للسيخ في كندا.

وبرزت التوترات الاثنين الماضي بعد الإعلان الكندي المفاجئ الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار بإطلاق النار عليه في 18 حزيران الماضي في ضاحية ساري التابعة لفانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ.

وقال ترودو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "ندعو الحكومة الهندية إلى التعاون معنا بهدف اتخاذ إجراءات لتسليط الضوء على هذه القضية وإتاحة تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات".

لكن ترودو رفض تقديم الأدلة التي دفعته الاثنين للتلميح إلى تورط نيودلهي في مقتل هارديب سينغ نيجار خارج معبد لطائفته في غرب كندا.

وأثارت الاتهامات التي وجهها ترودو أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين.

وكانت أوتاوا طردت دبلوماسيا وصفته بأنه يقود الاستخبارات الخارجية الهندية في كندا، ما دفع نيودلهي إلى الرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة.

كما أعلنت نيودلهي توقفها عن التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات في كندا، وألقت باللوم على ما وصفته بـ"تهديدات أمنية" قالت إنها "تعطل" عمل مسؤوليها.

ووصفت الحكومة الهندية الاتهامات الكندية بأنها "سخيفة"، نافية ارتكابها "أي عمل عنف في كندا".

وأكد ترودو امس أن حكومته "لا تسعى إلى إثارة مشاكل أو التسبب بها".

 

وقال "واضح أن الهند بلد تزداد أهميته ويجب أن نعمل معه"، مشددا في الوقت نفسه على "أهمية سيادة القانون" وضرورة حماية الكنديين.

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