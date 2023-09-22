شهيد برصاص الاحتلال غربي جنين وإصابات بعد اقتحام نابلس

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشهيد يدعى عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب برصاصة في بطنه.

وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

وكان أصيب امس ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال، اثنان منهم بالرصاص الحي، وأربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و130 إصابة بالاختناق، فيما اعتقل شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، بحسب ما اشارت وكالة الانباء الفلسطينية .

وأفادت الوكالة بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت حي رفيديا غرب المدينة، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص أحدهم حي واخر شظية وأربعة بالرصاص المطاطي، فيما أصيبت سيدة ٦٣ عام قنبلة باليد والراس والرجل نقلت إلى مستشفى العربي، ودهس شابين واربع حالات سقوط، و١٣٠ إصابة بالاختناق.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وتابع أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال، نقلت طواقم الإسعاف مواطنة (65 عاما) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي، من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 4 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع إلى مستشفى رفيديا، فيما اكدت وكالة "وفا" اعتقال قوات الاحتلال للشاب خالد طبيلة.

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين فجر اليوم .كما اعتقلت قوات الاحتلال (خالد طبيلة) أحد أبرز قادة جماعة "عرين الأسود" بعد محاصرته داخل منزل في حي رفيديا بنابلس .الى ذلك أصيب شاب فلسطيني بعد إطلاق الرصاص عليه من أحد عناصر شرطة الاحتلال في محطة للقطار قرب التلة الفلسطينية شمال القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.وقالت الشرطة إن حارس أمن يعمل في محطة القطارات أصيب بجروح وصفتها بالخفيفة جراء طعنه على يد شاب فلسطيني. وقد أرسلت الشرطة الإسرائيلية قوات إضافية إلى موقع العملية، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمكان.