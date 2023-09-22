زلزال المغرب... تأثر 2.8 مليون مواطن وحصيلة مفاجئة لعدد المنازل المتضررة

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أمام البرلمان، إن ما لا يقل عن 59674 منزلاً تضرر من الزلزال، وأن 32% منها انهار بالكامل.وهز الزلزال الذي بلغ 6.8 درجات المغرب في 8 أيلول الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها وطرقها الوعرة.

كما أضاف الوزير، ألحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولاراً) شهرياً مدة عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل، و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً.وقال لقجع، إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.