وقال مورافيتسكي: "أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة. البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا".

وتابع في أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.

كما أضاف: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشوف، وهو مركز لوجستي خاص، عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".

وصرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم أن بولندا تلقت "الضوء الأخضر" من وراء المحيط الأطلسي وتم السماح لها "بالتخلص" من زيلينسكي.