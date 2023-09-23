أ ف ب: أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية رفيعة خلال الهجوم على الأسطول الروسي في سيفاستوبول

يعتزم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور طلب "المساعدة" من نظيره الأميركي جو بايدن، خلال اجتماع مقبل في واشنطن سيخصص للبحث في أزمة الهجرة التي تشهدها بلاده، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية الجمعة في الأمم المتحدة.