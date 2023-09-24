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الأمن الإيرانية: إحباط 30 محاولة تفجير في طهران

2023-09-24 | 07:47
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الأمن الإيرانية: إحباط 30 محاولة تفجير في طهران
الأمن الإيرانية: إحباط 30 محاولة تفجير في طهران

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم في بيان، احباط 30 محاولة تفجير في طهران، وإلقاء القبض على 28 إرهابياً.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "وزارة الأمن الإيرانية أعلنت اليوم الأحد في بيان، اكتشاف مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في المراكز المكتظة بالسكان في طهران، واحباطها والقبض على جميع منفذيها. حيث كانت التفجيرات المذكورة تهدف إلى تشويه الصورة الأمنية وتقديم صورة غير مستقرة عن البلاد، وبث اليأس والخوف في المجتمع، وإثارة أعمال الشغب والاحتجاجات في ذكرى أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي".

وقال البيان، "تم في الأيام الأخيرة، تنفيذ سلسلة من عمليات المداهمة في محافظات طهران وألبرز وأذربيجان الغربية، للعديد من الأوكار الإرهابية واعتقال 28 ار هابياً من الشبكة المذكورة".

وأضاف البيان، إن "هؤلاء الإرهابيون ينتمون إلى تنظيم داعش الإجرامي، وبعضهم سبق وتواجد مع التكفيريين في سوريا أو تواجد في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق".

وأوضح البيان أنه "على الرغم من أن الأرهابيين المعتقلين ينتمون إلى داعش الارهابي، إلا أن اسلوب التخطيط لهذه العمليات وتكتيكات هؤلاء الإرهابيين أكثر حرفية وتعقيدا بكثير من النمط المعتاد للحركات التكفيرية، وتتوافق بشكل ملموس مع الأساليب والآليات المعروفة للكيان الصهيوني". 

وأضاف، ان "الأساليب المستخدمة من قبل هؤلاء الإرهابيين كلها تشير إلى وجود جهات خارج تنظيم داعش تقف وراء الإرهابيين المعتقلين".

وتابع البيان، "من بين الأدوات الإجرامية التي تم ضبطها خلال العمليات الأخيرة: كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل الجاهزة وكمية كبيرة من مواد تصنيع القنابل و100 عبوة ناسفة وأجهزة إلكترونية مختلفة للقنابل الموقوتة، و17 مسدساً أمريكياً وعدد من طلقات الرصاص والعديد من أجهزة الاتصالات الذكية والفضائية وزي عسكري وسترات انتحارية وأجهزة مودم للاستخدام في إقليم كردستان العراق ومبالغ من العملات الأجنبية".

وأضاف البيان: "أثناء العملية التي استهدفت أحد الأوكار، حيث كان الإرهابيون يخططون لتنفيذ عملية انتحارية يمكن أن تؤدي إلى إيذاء سكان المنازل المجاورة، تم منع تنفيذ إحدى العمليات الانتحارية. لكن هذه العملية الخاطفة أدت للأسف إلى إصابة اثنين من رجال الأمن".
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