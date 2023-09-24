إجلاء سكان قريتين في قره باغ إلى أرمينيا

نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن المركز الإعلامي لجمهورية قره باغ، بأنه تم إجلاء سكان قريتين تقعان في المنطقة، وقد وصلوا إلى أراضي جمهورية أرمينيا.

ووفقا لمعطيات الموقع، تم إجلاء سكان منطقة يغتساخوخ في قره باغ خلال الأعمال القتالية الأخيرة، وأعربوا عن رغبتهم في الانتقال إلى أقاربهم في أرمينيا.



ويشار إلى أنهم وصلوا برفقة قوات حفظ السلام الروسية إلى كورندزور الأرمنية.



كما دعت روسيا، أطراف النزاع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي اليومين الماضيين، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية بشأن تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في قره باغ.