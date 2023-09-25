أوكرانيا تعلن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية.
أبدى الجيش البريطاني امس استعداده ليحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود وأرداه قبل عام.
هاجمت روسيا مجددا منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخا ما أدى إلى إصابة امرأة وأضرار في منشأة مرفئية على ما أفادت السلطات الأوكرانية اليوم.