أوكرانيا تعلن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

​أبدى الجيش البريطاني امس استعداده ليحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود وأرداه قبل عام.