وزارة الداخلية في اقليم قره باغ: قتلى وجرحى في انفجار داخل مستودع للوقود

أفاد التلفزيون العام الأرميني، عن وقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت - أسكيران السريع، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى.