سبعة قتلى وتسعة مفقودين إثر فيضان نهر في المكسيك

وقال مدير الحماية المدنية في الولاية خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي لوكالة "فرانس برس" إنّ "أمطاراً غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحاً (11,00 ت غ) والسابعة صباحاً".

وأضاف "هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين وسبعة قتلى. هذه حصيلة موقتة".

في حين أدّى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه المنازل في بلدة أوتلان حيث يعيش حوالي 60 ألف نسمة.

وهطلت كمّيات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، مما أدّى لفيضان النهر بصورة مفاجئة.

وتمّ العثور على جثث بعض الضحايا على بُعد أكثر من ستة كيلومترات من حيث كانوا.