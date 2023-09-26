بالفيديو.. حريق "متعمد" يلتهم مسجد إسكليستونا الكبير في السويد

وقال مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش لإذاعة سويدية حكومية إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا نتج عن حريق متعمّد.

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرض لتهديدات واعتداءات، مضيفا أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا.

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفة أن التحقيق في الحادث جار.

وقال الضابط في فريق الإنقاذ أندرس سيسلر إن "المبنى الرئيسي للمسجد لم يكن قابلا للإنقاذ.. احترق المبنى من السقف".

ولم تسجل إصابات مرتبطة بالحريق، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع، وفق الضابط.