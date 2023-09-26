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عربي و دولي

بالفيديو.. حريق "متعمد" يلتهم مسجد إسكليستونا الكبير في السويد

2023-09-26 | 02:21
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بالفيديو.. حريق &quot;متعمد&quot; يلتهم مسجد إسكليستونا الكبير في السويد
بالفيديو.. حريق "متعمد" يلتهم مسجد إسكليستونا الكبير في السويد

تسبّب حريق "متعمّد" في أضرار جسيمة في مسجد جنوبي شرقي السويد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش لإذاعة سويدية حكومية إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا نتج عن حريق متعمّد.

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرض لتهديدات واعتداءات، مضيفا أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا.

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفة أن التحقيق في الحادث جار.

وقال الضابط في فريق الإنقاذ أندرس سيسلر إن "المبنى الرئيسي للمسجد لم يكن قابلا للإنقاذ.. احترق المبنى من السقف".

ولم تسجل إصابات مرتبطة بالحريق، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع، وفق الضابط.

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عربي و دولي

السويد

مسجد إسكليستونا

حريق مسجد في السويد

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