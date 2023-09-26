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نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف: لم يعد أمام روسيا خيار سوى الصراع المباشر مع حلف الناتو على الأرض
2023-09-26 | 06:58
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نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف: لم يعد أمام روسيا خيار سوى الصراع المباشر مع حلف الناتو على الأرض
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