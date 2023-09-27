مدفيديف يزور معسكراً تدريبيّاً شرقي أوكرانيا.. بأمر من بوتين

وفي مقطع فيديو نُشر على شبكة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي قال مدفيديف "لقد زُرت موقع التدريب قرب خط الجبهةعلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بأمر من الرئيس" فلاديمير بوتين.

وأضاف أنّ زيارته التفقّدية أظهرت أنّ التدريب المقدّم في هذا الموقع "كاف" وأنّ العسكريين برهنوا عن "قوة عزيمة" و"حزم" فضلاً عن تحلّيهم بـ"روح الانتصار".

وفي مقطع الفيديو أعلن مدفيديف أنّ الجيش الروسي جنّد منذ مطلع العام أكثر من 325 ألف شخص، أي أكثر بـ45 ألفاً من الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها موسكو في بداية أيلول .

وأوضح أنّه في الفترة الممتدّة بين الأول من كانون الثاني/يناير و26 أيلول/سبتمبر "تمّ قبول أكثر من 325 ألف شخص" في القوات المسلحة الروسية.