بالفيديو والصور- إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو

أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلابية مساء امس ضد النقيب إبراهيم تراوري.

وبحسب السلطات فإن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واغادوغو قرابة الساعة الثامنة مساء امس بالتوقيت المحلي، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية.

ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري، ملوحين بأعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر.

وقال أحد المتظاهرين: "لدينا رسالة مفادها أن الانقلاب سيحدث. وكان جهاز المخابرات هو الذي اعترض المعلومات. وكانت هناك تجمعات في مقر الدرك".

وأوضح ضابط في الجيش أن هذه حركة أسيء تفسيرها مرتبطة بالتناوب المعتاد لرجال الدرك.

#BurkinaFaso With french outlets reports of an attempted coup against Ibrahim Traoré, citizens of Ouagadougou have turned out in the 1,000s to show their support for the government ! pic.twitter.com/bWeuU3KKm0 — N I L E_A L E R T S (@NILEALERTS) September 27, 2023

يذكر أنه في 8 الشهر الحالي أشار المدعي العام العسكري إلى أنه تم اعتقال جنود لمحاولتهم زعزعة استقرار النظام القائم.

وحذر وزير الأمن، في نهاية آب الماضي، من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى"، مع متواطئين وطنيين.

TENTATIVE DE COUP D'ÉTAT AU BURKINA FASO 🇧🇫 pic.twitter.com/PAR8tOqRuQ — Abdoulkadri (@Abdoulkadri20) September 26, 2023