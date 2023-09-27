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بالفيديو والصور- إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو

2023-09-27 | 02:29
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بالفيديو والصور- إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو
بالفيديو والصور- إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو

أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلابية مساء امس ضد النقيب إبراهيم تراوري.

وبحسب السلطات فإن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واغادوغو قرابة الساعة الثامنة مساء امس بالتوقيت المحلي، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية.

ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري، ملوحين بأعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر.

وقال أحد المتظاهرين: "لدينا رسالة مفادها أن الانقلاب سيحدث. وكان جهاز المخابرات هو الذي اعترض المعلومات. وكانت هناك تجمعات في مقر الدرك".

وأوضح ضابط في الجيش أن هذه حركة أسيء تفسيرها مرتبطة بالتناوب المعتاد لرجال الدرك.

 

يذكر أنه في 8 الشهر الحالي أشار المدعي العام العسكري إلى أنه تم اعتقال جنود لمحاولتهم زعزعة استقرار النظام القائم.

وحذر وزير الأمن، في نهاية آب الماضي، من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى"، مع متواطئين وطنيين.

 
 
 
بالفيديو والصور- إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو

عربي و دولي

محاولة انقلاب

بوركينا فاسو

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