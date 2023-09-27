هفوة جديدة لجو بايدن: "أتمنى تسلق الشجرة وعدم العودة للمنزل"

وجاء كلام بايدن حفل خاص لجمع التبرعات في كاليفورنيا أقيم في منزل خاص على مشارف سان فرانسيسكو، حيث حضره أيضًا صحافيون من المجموعة الرئاسية.

وبحسب ما نقلت "العربية.نت" فان أحد الصحافيين، قال بايدن خلال كلمته إنه "يريد تسلق الشجرة الكبيرة في وسط الفناء لأنه لا يريد العودة إلى المنزل".

وأشار ممثل إعلامي إلى أن الرئيس الأميركي كان يمزح. لكن الصحافي أوضح لاحقًا أنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان الرئيس يمزح حقًا. وأفيد سابقًا أن بايدن بدأ يرتدي أحذية التنس في كثير من الأحيان ويستخدم أيضًا درجًا قصيرًا بدلاً من منحدر لدخول الطائرة الرئاسية.